حالة الطقس اليوم الأربعاء 13-5-2020 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس البلاد اليوم الأربعاء، طقسا شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح نشطة وذلك علي القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وقالت الهيئة إن حالة الطقس على السواحل الشمالية، معتدلة نهارًا باردة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

حالة الطقس شديدة الحرارة نهارا بشمال الصعيد

وعلي شمال الصعيد فإن حالة الطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا علي بعض المناطق.

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلي 1:5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2:5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على القاهرة، فإن الصغرى 20 والعظمى 37 والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 29.

أما شرم الشيخ، الصغرى 22، والعظمى 37، والغردقة الصغري 21 والعظمى 37، بينما دمنهور الصغرى 18، والعظمى 31.