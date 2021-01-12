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حالة الطقس اليوم الأربعاء 13-1-2020 فى مصر.. نشاط للرياح المثيرة للأتربة

أمطار على عدة مناطق
دعاء محمود 12:10 ص, الأربعاء, 13 يناير 21 12:10 ص, الأربعاء, 13 يناير 21

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تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشرقية ووسط سيناء، ومدن القناة وشمال الصعيد.

الطقس فى القاهرة اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس على القاهرة والوجه البحرى، دافئة نهارًا، باردة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

الطقس فى السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية الشرقية مائلة للحرارة نهارًا، فيما تكون مائلة للدفء على السواحل الغربية، باردة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشرقية.

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الطقس فى سيناء

ويسود جنوب سيناء طقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي علي سطح الأرص ويتزامن معه منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.

الطقس فى الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلا والرياح معتدلة، تنشط مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

خريطة الأمطار

وتتوقع هيئة الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق من السلوم، مطروح، الاسكندرية، بلطيم ورشيد والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 25 والصغرى 13 وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 27 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 22 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 11.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 27 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 28 للعظمي و 12  للصغري.

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نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

اضطراب فى البحر الأحمر

ولفتت الهيئة إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح جنوبية شرقية، بينما حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 3 أمتار.

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بقلم دعاء محمود

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