لايف

حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-5-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 32 درجة

لطيف ليلا
دعاء محمود 12:19 ص, الأربعاء, 12 مايو 21 12:19 ص, الأربعاء, 12 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة الكبرى، وذلك وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارا، معتدلة ليلا، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 32 درجة، والصغرى 18 وفي الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الأحد 9-5-2021 في مصر.. أمطار رعدية ورياح نشطة

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 28 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 33 والصغرى 15 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 35 درجة للعظمى و 24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 36 للعظمي و 24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 34 والصغري 23 درجة.

درجات الحرارة والطقس
درجات الحرارة والطقس

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الجمعة 7-5-2021 في مصر.. انخفاض طفيف ومؤقت لدرجات الحرارة

اعتدال في البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

التيارات الهوائية التي تهب علي مصر في الربيع

في فصل الربيع ينخفض الضغط في منطقة خط الاستواء ويتزحزح ناحية الشمال ويتركز على أوساط السودان ويمتد منها لسان نحو البحر الأحمر.

وفي هذه الحالة يسمي انخفاض السودان الموسمي وعندما يحل تندفع التيارات الساخنة اللافحة التى تهب في شرق هذا الانخفاض على شبه الجزيرة والبحر الأحمر وصحراء النوبة وصوب الشمال.

اقرأ أيضا  المخدرات تدفع شخص لقتل صديقه.. والمتهم: «خطفته لأطلب فدية لكنه صاح فخنقته»

وكلما ازداد عمق الانخفاض وتذبذب نحو الصعيد امتد لسان هذه التيارات حتى يصل إلى شمال مصر.

وفي بعض الأحيان عندما يقترب انخفاض عرضي على الدلتا تهب رياح جنوبية شرقية تسحب معها الرياح الجنوبية سالفة الذكر ويسير الجميع آخذين شكل تيار واحد عظيم يجلب معه طقس لافح يمتد الي شرق البحر الأبيض.

واذا ظهر هذا التيار في أيام الربيع فأنه حينئذ يسبب عواصف الرعد القاصف وحالات الضباب الكثيف في شرق الدلتا و الصعيد.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

القبض على سائق جرار «كسح» لارتكابه حركة خادشة للحياء لمواطنين بالشرقية

أماني عوض 2:12 ص, الأربعاء, 12 مايو 21

وفاة المستشار ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة الدستورية والنائب العام الأسبق

المال - خاص 12:54 ص, الأربعاء, 12 مايو 21

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في جميع محافظات مصر

محمد مجدي 12:18 ص, الأربعاء, 12 مايو 21

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 12-5-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:05 ص, الأربعاء, 12 مايو 21

وزير الشباب يتفقد نادى حاويات بورسعيد

أماني العزازي 10:14 م, الثلاثاء, 11 مايو 21

موعد عيد الفطر 2021.. الإفتاء: الخميس أول أيام العيد

المال - خاص 7:30 م, الثلاثاء, 11 مايو 21