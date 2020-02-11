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حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-2-2020 في مصر

دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً غائم أحيانا
دعاء محمود 12:44 ص, الأربعاء, 12 فبراير 20 12:44 ص, الأربعاء, 12 فبراير 20

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تكون حالة الطقس اليوم الأربعاء دافئة نهاراً شددية البرودة ليلاً وتكون أحيانا غائمة والرياح معتدلة، علي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وعن جنوب سيناء والغردقة، سيكون الطقس مائلو للدفء نهاراً شديدة البرودة ليلاً والرياح معتدلة، وبالنبسة لشمال الصعيد دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحاً غائم أحياناً والرياح معتدلة.

أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

حالة الطقس في البحرين المتوسط والأحمر

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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