لايف

حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-1-2022 في مصر.. القاهرة تسجل 19 درجة

شديد البرودة
دعاء محمود 12:28 ص, الأربعاء, 12 يناير 22 12:28 ص, الأربعاء, 12 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، معتدلة نهارًا، وشديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الإثنين 10-1-2022 فى مصر

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 19، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 18، والصغرى 11.

درجات الحرارة والطقس
درجات الحرارة والطقس

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 18، والصغرى 11 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 17، والصغرى 8.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى، و11 للصغرى، وعلى محافظة قنا 23 درجة للعظمى، و09 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 25 للعظمى، و10 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 22، والصغرى 8.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأحد 9-1-2022 فى مصر

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

اقرأ أيضا  أول رد من وزارة التضامن على المخالفات بدور الرعاية

المرتفع الجوى

المرتفع الجوى دائما ما يرتبط بالاستقرار فالأحوال الجوية كما لا يصاحبه سقوط أمطار أو سحب ركامية.

وبالرغم من ذلك فإن المرتفع الجوى يصاحبه ظواهر شديدة الخطورة مثل الشبورة المائية التى ممكن أن تصل إلى حد الضباب وتقلل مستوى الرؤية الأفقية، وهذا ما يحدث عندما يصاحب المرتفع الجوى ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبى للرياح.

كما يعمل المرتفع الجوى كمظله حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من السطح.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 12-1-2022 فى مصر

عصام عميرة 12:08 ص, الأربعاء, 12 يناير 22

منظمة الصحة العالمية تشيد بتجربة مصر في إنتاج لقاح كورونا محليا

المال - خاص 10:47 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

محافظة الجيزة: إزالة 15 حالة بناء مخالف في عدة مراكز

محمود محسن 8:04 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

حالة الطقس غدا الأربعاء.. أمطار خفيفة ونشاط للرياح

دعاء محمود 7:02 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

تأجيل محاكمة 5 متهمين بقضية «خلية المرابطين» لـ13 مارس

المال - خاص 5:52 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

تأجيل محاكمة 6 أجانب بتهمة قتل مصري في حدائق القبة

المال - خاص 5:33 م, الثلاثاء, 11 يناير 22