حالة الطقس اليوم الأربعاء 12-1-2022 في مصر.. القاهرة تسجل 19 درجة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، معتدلة نهارًا، وشديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للبرودة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، تصل لحد الصقيع على وسط سيناء، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 19، والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 18، والصغرى 11. درجات الحرارة والطقس

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 18، والصغرى 11 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 17، والصغرى 8.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى، و11 للصغرى، وعلى محافظة قنا 23 درجة للعظمى، و09 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 25 للعظمى، و10 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 22، والصغرى 8.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

المرتفع الجوى

المرتفع الجوى دائما ما يرتبط بالاستقرار فالأحوال الجوية كما لا يصاحبه سقوط أمطار أو سحب ركامية.

وبالرغم من ذلك فإن المرتفع الجوى يصاحبه ظواهر شديدة الخطورة مثل الشبورة المائية التى ممكن أن تصل إلى حد الضباب وتقلل مستوى الرؤية الأفقية، وهذا ما يحدث عندما يصاحب المرتفع الجوى ارتفاع نسب الرطوبة والهدوء النسبى للرياح.

كما يعمل المرتفع الجوى كمظله حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل الرطوبة والشوائب العالقة والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من السطح.