حالة الطقس اليوم الأربعاء 11-5-2022 في مصر.. حار ورياح نشطة

تشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأفادت الأرصاد بأن هناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، شبورة مائية صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الأربعاء، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 24، والصغرى 17.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 26، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 29، والصغرى 15.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و25 للصغرى، وعلى محافظة قنا 39 درجة للعظمى، و23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 49 للعظمى، و24 للصغرى، وسوهاج العظمى 37، والصغرى 20.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

الإنذار المبكر والعمل المبكر

أصبحت ظواهر الطقس والمناخ والماء المتطرفة أكثر تواتراً وشدّةً في أنحاء كثيرة من العالم بسبب تغيّر المناخ.

وبات عدد الأشخاص المعرضين لما يرتبط بهذه الظواهر من أخطار متعددة أكبر من أي وقتٍ مضى.

في حين تشهد هذه الأخطار، بدورها، بعض التغيّرات من جراء النمو السكاني والتوسّع الحضري والتدهور البيئي.

ولم تعُد التنبؤات بحالة الطقس كافيةً اليوم، بل أصبح توفير تنبؤات تقوم على الآثار وتنذر الناس بمفاعيل الطقس ضرورة حيوية لإنقاذ الأرواح وسبل العيش.

ومع ذلك يظل واحد من كل ثلاثة أشخاص لا يتمتع بتغطية نظم الإنذار المبكر بالقدر الكافي.

فلا بد من زيادة التنسيق بين المرافق الوطنية للأرصاد الجوية والهيدرولوجيا، والسلطات المعنية بإدارة الكوارث، والوكالات الإنمائية، بغية تحسين إجراءات الوقاية والتأهب والاستجابة.

وقد عقّدت جائحة كوفيد-19 التحديات التي تواجه المجتمع وأضعفت آليات التكيّف القائمة.

وبيّنت الجائحة أيضاً أننا نحتاج، في عالمنا المترابط، إلى اعتماد نهج عابر للحدود يراعي المخاطر المتعددة كي نحرز تقدماً نحو تحقيق الأهداف العالمية المرتبطة بالعمل المناخي والحد من مخاطر الكوارث وتحقيق التنمية المستدامة.