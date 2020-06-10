حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-6-2020 في مصر

يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الأربعاء طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتتكون شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس السواحل الشمالية الغربية معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس السواحل الشمالية الشرقية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وعلى شمال الصعيد، فالطقس حار نهارًا لطيف ليلًا، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء، القاهرة العظمى 36 والصغرى 21، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 22.

أما شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 25، بينما الغردقة العظمى 38 والصغرى 26، دمنهور العظمى 33 والصغرى 20.