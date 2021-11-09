حالة الطقس اليوم الأربعاء 10-11-2021 في مصر.. شبورة كثيفة وبرودة ليلًا

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وحذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا من 5 إلى 7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، مع شبورة كثيفة صباحا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شبورة، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمي 28، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 20. درجات الحرارة

أما شرم الشيخ فالعظمى 32، والصغرى 22، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 21.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 27، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 26، والصغرى 14.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و 20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 34 درجة للعظمى، و 18 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 34 للعظمى، و 18 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 32، والصغرى 17.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.