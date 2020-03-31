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حالة الطقس اليوم الأربعاء 1-4-2020 في مصر

العاصمة تسجل 16 درجة حرارة صغرى
دعاء محمود 1:16 ص, الأربعاء, 1 أبريل 20 1:16 ص, الأربعاء, 1 أبريل 20

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أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس اليوم الأربعاء لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، شبورة مائية صباحا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

أمطار خفيفة وشبورة مائية صباحا

وأضاف خبراء الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

اضطراب في الملاحة البحرية علي جنوب سيناء

وتتعرض جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية، كما تشهد طقسا معتدلا نهارًا مائل للبرودة ليلا.

طقس معتدل علي شمال الصعيد مائل للحرارة في الجنوب

وتشهد شمال الصعيد طقسا معتدل نهارًا بارد ليلًا، شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج لكلا منهما يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر والرياح جنوبية شرقية إلي شمالية غربية. 

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، على القاهرة الصغرى 16 والعظمى 24، والإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 21، وشرم الشيخ الصغرى 18 والعظمى 28 والغردقة الصغرى 17 والعظمى 28.

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بقلم دعاء محمود

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