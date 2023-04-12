حالة الطقس اليوم الأربعاء.. استمرار تكاثر السحب الممطرة على القاهرة

أفادت الأرصاد الجوية، منذ قليل، بأن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب الممطرة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأضافت الأرصاد أن الرياح تنشط على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

كما تنشط الرياح الشمالية الغربية تعمل على إثارة الرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد.

وتشهد حالة الطقس اليوم الأربعاء، أجواء مائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في القاهرة

وتسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا حتى المساء على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار متوسطة تكون رعدية وقد تغزر أحيانا على السواحل الشمالية.

حالة الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد: إن حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للحرارة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة.

فيما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، في القاهرة تبلغ العظمى 21 درجة، والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 20، والصغرى 12 درجة.

الطقس في دمنهور

على دمنهور العظمى 20 درجة، والصغرى 12 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 21 درجة، والصغرى 12 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى، و16 للصغرى، وعلى محافظة قنا 24 درجة للعظمى، و14 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 28 للعظمى، و 15 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 24، والصغرى 13.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 19 درجة للعظمى، و12 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 22 للعظمى، و13 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 20 للعظمى، 13 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.