حالة الطقس اليوم الأحد 9-7-2023 في مصر.. رياح نشطة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 35 درجة، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 29، والصغرى 22 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 34 درجة، والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 38 درجة، والصغرى 23 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى، و29 للصغرى، وعلى محافظة قنا 41 درجة للعظمى، و27 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 41 للعظمى، و27 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 40، والصغرى 26.

فيما تكون درجات الحرارة فى مرسى مطروح 30 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 36 للعظمى، و23 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 29 للعظمى، 24 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 4 متر، والرياح شمالية غربية.

ونوهت الأرصاد، بأن هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط (مطروح، الضبعة، العلمين، الاسكندرية، بلطيم ودمياط).

الباروجراف

الباروجراف هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله.

ويتكون الباروجراف من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر للباروجراف فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.