حالة الطقس اليوم الأحد 9-4-2023 في مصر.. مائل للبرودة ليلًا

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، أجواءً حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري، مع أتربة عالقة نهارًا.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فحارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشرقية.

حالة الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد أن حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانًا على سلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس حار نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 35 درجة، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 17 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 34 درجة، والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 32 درجة، والصغرى 12 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى، و19 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى، و18 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 38 للعظمى، و 18 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 38، والصغرى 19.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 23 درجة للعظمى، و14 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 35 للعظمى، و19 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 26 للعظمى، 16 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي

منخفض الهند الموسمي، هو منخفض حراري ضخم يؤثر على 3 قارات هى آسيا، أفريقيا وأوروبا.

ويبدأ هذا المنخفض في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهرى يونيو ويوليو.

ويسيطر على مساحة شاسعة من شبه الجزيرة العربية ويصل إلى بلاد الشام وتركيا ومصر، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر ثم يتلاشى تماما في أكتوبر.

يلعب هذا المنخفض دورا في جذب الرياح الموسمية الإستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا، ويؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق لتتجاوز في العراق وغرب إيران الـ 50 مئوية أغلب الصيف.

كما يسبب كذلك موجات حارة قوية في مصر، وقد يسجل منخفض الهند الموسمي قيم ضغط جوي منخفضة قد تصل خلال شهر يوليو إلى أدنى من 995 ملليبار.

وخلال هذه الفترة من كل عام تتعرض مصر إلى ارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو.