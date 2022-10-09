حالة الطقس اليوم الأحد 9-10-2022 في مصر.. أمطار على السواحل والوجه البحري

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 29 درجة، والصغرى 21 درجة، وفي الإسكندرية العظمى 27 صغرى، والصغرى 21 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 29، والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 27، والصغرى 17.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى، و24 للصغرى، وعلى محافظة قنا 34 درجة للعظمى، و23 للصغري.

بينما تسجل محافظة الأقصر 35 للعظمى، و23 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 31، والصغرى 21.

فيما تسجل درجات الحرارة في مرسى مطروح 26 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 28 للعظمي و21 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 27 للعظمى، و21 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

رياح شمالية غربية شديدة الجفاف تثير الغبار والاتربة، حيث تصل سرعتها أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي.

رياح البوارح

مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

تقزح الغيوم

ظاهرة عجيبة تسمي تقزح الغيوم أو (iridescent) وهي ظاهرة بصرية ملونة تظهر في السحب القريبة من سقوط ضوء الشمس أو القمر عليها.

وهي تشبه الألوان التي تظهر في فقاعات الصابون والزيت على سطح الماء، وغالبًا ما تُلاحظ هذه الظاهرة الشائعة إلى حد ما في سحب ركامية متوسطة، سحب ركامية عدسية.