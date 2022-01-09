حالة الطقس اليوم الأحد 9-1-2022 في مصر.. رياح مثيرة للأتربة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، باردة نهارًا، وشديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية باردة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على السواحل وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، تصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار متوسطة مساء تكون رعدية أحياناً على مناطق من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر.

كما أن الفرصة مهيأة لتكون السيول على بعض من مرتفعات جنوب سيناء.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للأتربة على الشمال.

وتسقط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 16، والصغرى 08، وفي الإسكندرية العظمى 16، والصغرى 09.

درجات الحرارة

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 16، والصغرى 08 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 15، والصغرى 06.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى، و11 للصغرى، وعلى محافظة قنا 22 درجة للعظمى، و09 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 24 للعظمى، و10 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 19، والصغرى 08.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 65 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و45 للصغرى

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 45 للعظمى، و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى، و20 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.