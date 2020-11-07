حالة الطقس اليوم الأحد 8-11-2020 في مصر: باردة ليلا وأمطار رعدية وغزيرة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأحد، معتدلة نهارًا، باردة ليلا، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق من القاهرة الكبري، والرياح معتدلة علي القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وتسقط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة وكفر الشيخ).

الطقس في الاسكندرية اليوم

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أقصي الغرب، وأمطار متوسطة إلي غزيرة تكون رعدية أحيانا علي بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد)، ومتوسطة علي بورسعيد، العريش.

الطقس في سانت كاترين

فيما يكون طقس جنوب سيناء معتدل نهارًا، لطيف ليلاً، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة علي جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر(حلايب وشلاتين)، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطي.

الطقس في سوهاج

بينما طقس شمال وجنوب الصعيد معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا علي الجنوب بارد في الشمال، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة علي بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم، بني سويف والمنيا).

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 25 والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 18.

أما شرم الشيخ العظمى 28 والصغرى 22، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 24 والصغرى 19، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 25 والصغرى 13.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 28 درجة للعظمى و 18 للصغرى، وعلي محافظة قنا 27 درجة للعظمى و 17 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 27 للعظمي و 17 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 55 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري. حالة الطقس

حالة البحرين

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلي مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.