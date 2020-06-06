حالة الطقس اليوم الأحد 7-6-2020 في مصر

تشهد البلاد اليوم الأحد، طقسا حارا نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، وذلك علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حال طقس السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

فيما يكون طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلًا، غائم جزئي والرياح معتدلة.

وأضافت الهيئة أن طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار نهارًا لطيف ليلا، غائم جزئي، والرياح معتدلة.

وعلي شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا مائلًا للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد على القاهرة، فإن الصغرى 21 والعظمى 39، والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28.

أما شرم الشيخ، الصغرى 26، والعظمى 31، والغردقة الصغرى 25 والعظمى 31، بينما دمنهور الصغرى 20، والعظمى 36.