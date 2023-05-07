حالة الطقس اليوم الأحد 7-5-2023 في مصر.. رياح نشطة

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، أجواءً مائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة على السواحل.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر مائلة للدفء نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس مائل للدفء نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 28 درجة، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 23، والصغرى 16 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 27 درجة، والصغرى 16 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 27 درجة، والصغرى 15 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 34 درجة للعظمى، و20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 32 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 33 للعظمى، و 19 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 30، والصغرى 18.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 22 درجة للعظمى، و16 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 28 للعظمى، و16 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 23 للعظمى، 15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو ما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن تحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصول الخريف والشتاء والربيع.