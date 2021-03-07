حالة الطقس اليوم الأحد 7-3-2021 في مصر.. شديدة البرودة ليلا

حار نهارًا على جنوب الصعيد

أكدت هيئة الارصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأحد، دافئة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلا على السواحل الغربية والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

ويسود جنوب سيناء طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مما يؤدي لاضطراب في الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس.

الطقس في الصعيد

وعلى جنوب الصعيد فالطقس حار نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، أما طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد، من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 18، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24 والصغرى 08 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلي محافظة قنا 30 درجة للعظمى و 13 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 31 للعظمي و 09 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 50 للعظمى و20 للصغري.

حالة البحرين

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة لصعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى الى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة وخاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.

خلال فصل الشتاء، يكون مركزه قرب هضبة البحيرات ويمتد منه لسان نحو الشمال الشرقى مجذوباً بمنطقة الضغط المنخفض التى يمثلها مياه البحر الأحمر.

ويفصل حينها بين منطقتين للضغط العالى وهما، مرتفع شبه الجزيرة العربية، والمرتفع شبه المدارى شمال أفريقيا.