حالة الطقس اليوم الأحد 7-2-2021 في مصر.. استقرار في الأحوال الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وذلك علي القاهرة والوجه البحرى.

الطقس فى السواحل

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية الشرقية معتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للدفء على السواحل الغربية، باردة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

وأفادت الهيئة بأن حالة الطقس على جنوب سيناء، دافئة نهارا، باردة ليلا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

الطقس فى الصعيد

وعلي شمال الصعيد فالطقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 21 والصغرى 12 وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14.

أما شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 16، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 21 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 07.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمي و 12 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلى 1.5 متر، والرياح جنوبية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج مابين 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية شرقية.