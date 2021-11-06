حالة الطقس اليوم الأحد 7-11-2021 في مصر.. تحذير من الشبورة الكثيفة

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، أجواء معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وحذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية كثيفة أحيانا من 5 إلى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، مع شبورة كثيفة صباحا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة كثيفة صباحا على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، شبورة، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح معتدلة.

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كافة أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمي 28، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 19. درجات الحرارة

أما شرم الشيخ فالعظمى 32، والصغرى 23، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 22.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 19درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 26، والصغرى 16.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و 21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 32 درجة للعظمى، و 19 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 34 للعظمى، و 20 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 32، والصغرى 18.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

استقرار في الأحوال الجوية

شهدت البلاد خلال الأيام الماضية حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية.

وتكونت شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب علي العديد من المدن وانخفضت الرؤية الأفقية إلى 800 متر.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء خلال الأيام القادمة بسبب زيادة نسبة الرطوبة وانخفاض درجات الحرارة الصغري حيث الأجواء مهيئة تمام لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة؛ وسرعان ما ينقشع الضباب مع سطوع الشمس.

وطالبت الأرصاد، قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة علي الطرق السريعة.