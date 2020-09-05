حالة الطقس اليوم الأحد 6-9-2020 في مصر: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأحد، علي القاهرة الكبري والوجه البحري، حارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس علي سيناء

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، منوهة إلي ارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس.

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلاً، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

طقس الصعيد

ويسود شمال وجنوب الصعيد، طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 والصغرى 25، والمحسوسة 40 للعظمي، و 26 صغري.

أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 25، بينما درجة الحرارة المحسوسة 33 للعظمي، و 26 للصغري.

وفي شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31، والمحسوسة 43 عظمي و 32 صغري، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 30، والمحسوسة 42 عظمي و 31 صغري.

وعلي دمنهور العظمى 34 والصغرى 24، والمحسوسة 36 عظمي، و 25 صغري، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمي 36 والصغرى 23، والمحسوسة 40 عظمي و 24 صغري.

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 45 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 46 عظمي و 30 صغري.

وفي محافظة قنا تسجل 43 درجة للعظمى و 27 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 45 للعظمي و 29 للصغري، والمحسوسة 46 عظمي و 29 صغري.

الرطوبة النسبية

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 90 للعظمى و 50 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 95 للعظمى، و 55 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 60 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و 15 للصغري.

وأفادت الهيئة بأن حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.