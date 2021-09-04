لايف

حالة الطقس اليوم الأحد 5-9-2021 في مصر.. حار واضطراب بالبحر الأحمر

شبورة صباحا
دعاء محمود 12:00 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21 12:00 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، أجواء حارة نهارًا، شبورة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة، معتدلة في الوجه البحري.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحا على الطرق، معتدلة ليلا، والرياح نشطة.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على فترات متقطعة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 درجة، والمحسوسة 35 درجة، والصغرى 25 وفي الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 25.

اقرأ أيضا  حالة الطقس غدا السبت.. حار وأمطار على البحر الأحمر وجنوب الصعيد

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 30 للصغرى، وعلي محافظة قنا 41 درجة للعظمى و 26 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 37 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأحد 5-9-2021 فى مصر

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الحرارة المقاسة والمحسوسة

أكدت الأرصاد، أن هناك اختلاف بين الحرارة المقاسة (المعلنة) والمحسوسة، وفى واقع الأمر هذا صحيح في أوقات معينة تحت ظروف معينة.

فدرجة الحرارة المعلنة تعكس درجة حرارة الهواء الساكن على ارتفاع 2 متر عن سطح الأرض، وهناك شروط خاصة عند قياسها وهى، جهاز الترمومتر فى صندوق خشبى ينفذ من خلاله الهواء، ولا يتأثر بالرياح، ولا تصل أشعة الشمس له.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الخميس 2-9-2021 فى مصر

أما درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الأنسان تتوقف على عدة عوامل مرتبطة بعملية التعرق وتبخر العرق عن الجلد ومنها، كمية أشعة الشمس، ونسبة الرطوبة فى الجو فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الأنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

الأمن يعثر على فتاة القليوبية المتغيبة داخل محطة قطار قليوب

أماني عوض 12:00 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21

درجات الحرارة اليوم الأحد 5-9-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:00 ص, الأحد, 5 سبتمبر 21

حقيقة فيديو تضرر مواطن من خطف مجهولين لشقيقته

أماني عوض 11:48 م, السبت, 4 سبتمبر 21

تسرب نفطي ملموس في خليج المكسيك عقب إعصار «إيدا»

المال - خاص 7:21 م, السبت, 4 سبتمبر 21

الشرطة تنقذ سيدة سقطت في نهر النيل بأسيوط

أماني عوض 6:28 م, السبت, 4 سبتمبر 21

تأجيل قضية فتاة الهوهوز وصديقها للنطق بالحكم

المال - خاص 6:19 م, السبت, 4 سبتمبر 21