حالة الطقس اليوم الأحد 5-7-2020 في مصر

تشهد حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الأحد، طقسا حارا رطبا نهارًا لطيفا ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة، حيث لاتزال البلاد تحت تأثير امتداد منخفض الهند الموسمي.

حالة الطقس حارة رطبة نهارًا لطيفى ليلا

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس على السواحل الشمالية، معتدلة نهارًا لطيفة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح نشطة أحيانا علي السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

شديد الحرارة علي جنوب وشمال الصعيد

وعلي شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح نشطة علي جنوب الصعيد مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق.

حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين متر إلي 1.5متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 24.

وشرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 23.

وتسجل درجة الحرارة اليوم الأحد في محافظة أسوان 42 درجة للعظمي و 28 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 41 درجة للعظمي و 27 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 38 والصغري 22.

الرطوبة النسبية

وعن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبري والوجه البحري 83 للعظمى و36 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 86 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغرى.