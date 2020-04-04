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حالة الطقس اليوم الأحد 5-4-2020 في مصر

القاهرة تسجل 24 درجة حرارة صغرى
دعاء محمود 12:37 ص, الأحد, 5 أبريل 20 12:37 ص, الأحد, 5 أبريل 20

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تشهد حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الأحد، أجواء معتدلة نهارًا لطيفة ليلا، مع رياح معتدلة، بينما تنشط مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى.

حالة الطقس تشهد رياحا نشطة مثيرة للرمال والأتربة

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، إن حالة الطقس في السواحل الشمالية الغربية ستكون لطيفة نهارًا مائلة للبرودة ليلا، وأمطارا خفيفة علي مناطق متفرقة، والرياح نشطة. 

فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، طقسا لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق.

 وأضافت أن حالة الطقس علي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، حار نهارًا لطيف ليلا والرياح نشطة.

شديدة الحرارة على جنوب الصعيد

 ولفتت إلي أن جنوب الصعيد، تشهد طقسا شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس شمال الصعيد حار نهارًا لطيف ليلا والرياح معتدلة.

حالة البحر المتوسط معتدل إلي مضطرب

أما حالة البحر المتوسط معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين2 إلي 2.5 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر. 

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، على القاهرة الصغرى 24 والعظمى 29، والإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 23، وشرم الشيخ الصغرى 22 والعظمى 34 والغردقة الصغرى 20 والعظمى 36.

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بقلم دعاء محمود

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