لايف

حالة الطقس اليوم الأحد 5-12-2021 في مصر.. أمطار ورياح

بارد ليلًا
دعاء محمود 1:36 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21 1:36 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

ونوهت الأرصاد، بأن هناك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأترية على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فلطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية، وأمطار متوسطة.

حالة الطقس في سيناء

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارً، باردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الشمال.

اقرأ أيضا  حالة الطقس اليوم الثلاثاء 30-11-2021 في مصر.. مائل للبرودة ليلًا

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 21، والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 21، والصغرى 14.

أما شرم الشيخ فالعظمى 28، والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 16.

الطقس في دمنهور

درجات الحرارة

وعلى دمنهور العظمى 21، والصغرى 14 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 09.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى، و 13 للصغرى، وعلى محافظة قنا 24 درجة للعظمى، و 11 للصغرى.

اقرأ أيضا  معهد بحوث الإلكترونيات يدرب طلاب جامعة الدلتا على إدارة المخلفات التكنولوجية

بينما تسجل الأقصر 25 للعظمى، و 13 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 22، والصغرى 10.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح جنوبية غربية.

اقرأ أيضا  وزيرة التضامن توجه بإنقاذ أطفال وكبار بلامأوى فى 3 محافظات

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح جنوبية غربية.

ظاهرة الودق

تعرف ظاهرة الودق  انها من الظواهر النادرة ولكنها حدثت فى الأسكندرية نظرا للسحب الركامية العملاقة التى أثرت عليها وصاحبها سقوط أمطار غزيرة.

تعريف ظاهرة الودق

عرفت هيئة الأرصاد الجوية، ظاهرة تفريغ الماء من السحابة وسقوطه ككتلة واحدة (المطر يسقط بشكل عمودى على منطقة محددة وليس بشكل متناثر )وتحدث عندما يسقط عمود من الهواء البارد خلال سحابة رعدية ثقيلة .وهى مصاحبة لظاهرة الميكروبريست (الأنفجارالصغير).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

درجات الحرارة اليوم الأحد 5-12-2021 فى مصر

عصام عميرة 1:29 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21

الصحة: تسجيل 892 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة

المال - خاص 12:48 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21

رئيس الجمعية الطبية في جنوب أفريقيا : إعياء وألم متوسطين في الجسد أبرز أعراض «أوميكرون»

المال - خاص 12:37 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21

رئيس الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا: المتحور أوميكرون ينتشر سريعا وسجلنا 16 ألف حالة الجمعة

المال - خاص 12:15 ص, الأحد, 5 ديسمبر 21

لميس الحديدي ناعية الراحل هاني رسلان : كان رجلا عظيما ودافع عن قضية النيل باستماتة

المال - خاص 11:55 م, السبت, 4 ديسمبر 21

متحدث الصحة : موعد الجرعة التعزيزية سيعلن خلال أيام ومتاحة من كافة أنواع اللقاحات

المال - خاص 11:50 م, السبت, 4 ديسمبر 21