حالة الطقس اليوم الأحد 5-12-2021 في مصر.. أمطار ورياح

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، لطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

ونوهت الأرصاد، بأن هناك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأترية على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فلطيفة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية، وأمطار متوسطة.

حالة الطقس في سيناء

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارً، باردة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأترية.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد، يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 21، والصغرى 14، وفي الإسكندرية العظمى 21، والصغرى 14.

أما شرم الشيخ فالعظمى 28، والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 27، والصغرى 16.

الطقس في دمنهور

درجات الحرارة

وعلى دمنهور العظمى 21، والصغرى 14 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 09.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى، و 13 للصغرى، وعلى محافظة قنا 24 درجة للعظمى، و 11 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 25 للعظمى، و 13 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 22، والصغرى 10.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة جدا، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح جنوبية غربية.

ظاهرة الودق

تعرف ظاهرة الودق انها من الظواهر النادرة ولكنها حدثت فى الأسكندرية نظرا للسحب الركامية العملاقة التى أثرت عليها وصاحبها سقوط أمطار غزيرة.

تعريف ظاهرة الودق

عرفت هيئة الأرصاد الجوية، ظاهرة تفريغ الماء من السحابة وسقوطه ككتلة واحدة (المطر يسقط بشكل عمودى على منطقة محددة وليس بشكل متناثر )وتحدث عندما يسقط عمود من الهواء البارد خلال سحابة رعدية ثقيلة .وهى مصاحبة لظاهرة الميكروبريست (الأنفجارالصغير).