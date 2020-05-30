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حالة الطقس اليوم الأحد 31-5-2020 في مصر

معتدل الحرارة نهارًا
دعاء محمود 1:47 ص, الأحد, 31 مايو 20 1:47 ص, الأحد, 31 مايو 20

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تسود حالة الطقس في القاهرة الكبرى والوجه البحري، اليوم الأحد، طقسًا معتدل الحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الهيئة إن حالة الطقس علي السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

فيما يكون طقس شمال الصعيد مائلا للحرارة نهارًا مائلا للبرودة ليلًا، والرياح نشطة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد حارا نهارًا مائلا للبرودة ليلا، والرياح نشطة، بحسب الهيئة.

وأكدت الهيئة أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطي، والذي يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

أما حالة البحر المتوسط فمعتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 متر، بينما حالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد على القاهرة، فإن الصغرى 19 والعظمى 30 والإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 26.

أما شرم الشيخ، الصغرى 19، والعظمى 30، والغردقة الصغرى 20 والعظمى 29، بينما دمنهور الصغرى 19، والعظمى 27.

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بقلم دعاء محمود

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