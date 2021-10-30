حالة الطقس اليوم الأحد 31-10-2021 في مصر.. أمطار متفاوتة الشدة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.

حالة الطقس على السواحل

وتابعت الأرصاد أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل وشمال ووسط الدلتا (السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد).

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على سيناء ومدن القناة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا.

وتسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة. أمطار

ونوهت الأرصاد بأن الطقس على كل أنحاء البلاد لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمي 29، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 20

أما شرم الشيخ فالعظمى 32، والصغرى 23، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 22.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 28، والصغرى 19درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29، والصغرى 14.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى، و 21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى، و 18 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 36 للعظمى، و 18 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 34، والصغرى 17.

درجات الحرارة

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح جنوبية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

الأعاصير المتوسطية

هي ظاهرة جوية (عاصفة) شبيهه بالأعاصير المدارية أو الاستوائية تظهر فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وفي بعض الحالات النادرة وصلت قوة العاصفة إلى قوة إعصار من الدرجة الأولى، لكن حتى في مثل هذه الحالات تعتبر قوة الرياح ليست هي العامل الأخطر على المجتمع، بل يتمثل الخطر الرئيس في الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات المفاجئة.

تم التعرّف على الأعاصير المتوسطية وتحديدها في منطقة حوض البحر المتوسط في ثمانينيات القرن العشرين، وذلك بالاستعانة بصور الأقمار الصناعية والتي أظهرت ضغوطاً جوية منخفضة (شبيهة بالاستوائية) تسببت بتشكل عين إعصارية في وسطها.

وبناءً على ذلك تبيّن أن هذه الظاهرة الجوية ليست نادرة بشكل خاص بل تكررت خلال السنوات السابقة. الأعاصير المتوسطية

وبخصوص التوزيع الزماني والمكاني للأعاصير المتوسطية فهي تنشط من شهر سبتمبر إلي يناير وتخلو شهور الصيف من تكونه وعادة ما تتكون غرب البحر المتوسط، وتكون نادرة الحدوث في المنطقة الشرقية، مثل ما حدث في 24 أكتوبر 2019 وأدت إلي أمطار غزيرة علي السواحل المصرية