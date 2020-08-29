حالة الطقس اليوم الأحد 30-8-2020 في مصر: القاهرة تسجل 37 درجة عظمي

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأحد، حارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، معتدلة ليلًا مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد الأحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

حالة الطقس علي السواحل الشمالية

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي إلي اضطراب في الملاحة البحرية.

طقس شمال وجنوب الصعيد

فيما يكون طقس شمال وجنوب الصعيد، فشديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي الشمال معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 37 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25 .

وفي شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28، ودمنهور العظمى 34 والصغرى 22، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 23 .

درجات الحرارة في الصعيد

كما تسجل درجة الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 27 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 40 درجة للعظمى و 26 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 26 للصغري.

نسبة الرطوبة في مصر

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 78 للعظمى و 27 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 89 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى و 18 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 12 للصغري.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ولفتت الهيئة إلي أن حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلي 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

اعصار النار fire tornado

ظاهرة نادرة كان أول توثيق علمي لها عام 2003 وفي عام 2010 رأى العالم اعصار النار يضرب غابات البرازيل.

أما في عام 2012 فقد احرق اعصار النار في استراليا مساحات واسعة من الغابات في زمن قصير جداً وتسبب بخسائر تقدر بملايين الدولارات.

ولفت هذا النوع من الأعاصير انتباه العلماء حديثا بسبب قوته التدميرية وتكرار حدوثه في العديد من مناطق الغابات في أستراليا وأمريكا.

وفي عام 2013 تمكن العلماء من تصوير وتحليل ودراسة هذا النوع من الأعاصير حيث استخدموا التكنولوجيا الحديثة والأقمار الصناعية فاستخدموا المناطيد وصور الأقمار الصناعية وصور رادارات المراقبة وصور وفيديوهات ملتقطة من قبل هواة التصوير ووجدوا انه يتركب من جزئين، اعصار عادي يتشكل بسبب ظروف جوية مناسبة من درجة حرارة وسرعة رياح، والثاني اشتعال للنار بسبب ارتفاع درجة الحرارة .

واعصار النار يحدث عندما ترتفع درجة الحرارة وفي ظل وجود دوامات هوائية مضطربة ويتكون من جزء اساسي وهو النواه النارية وجزء غير مرئي وهو الدوامة الهوائية المحيطة بالنواة، ومهمته تغذية المركز بالاكسجين .

ويبلغ قطر نواة اعصار النار أقل من متر وطوله 30 متر تقريباً، وفي حالة الأعاصير القوية يبلغ قطرها 10 متر وطولها 300 متر .