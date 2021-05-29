حالة الطقس اليوم الأحد 30-5-2021 في مصر.. حار وأمطار خفيفة على السواحل

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، أجواء حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة وذلك على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية، مع نشاط للرياح غربا مثيرة للأتربة قد تصل لحد العاصفة.

الطقس في سيناء

فيما يكون طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، مع أمطار خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22.

درجات الحرارة

أما شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 41 والصغرى 22 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و 24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمي و 24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 60% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ونوهت الأرصاد، بأن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

التيارات الهوائية في الربيع

في فصل الربيع ينخفض الضغط في منطقة خط الاستواء ويتزحزح ناحية الشمال ويتركز على أوساط السودان ويمتد منها لسان نحو البحر الأحمر.

وفي هذه الحالة يسمي انخفاض السودان الموسمي وعندما يحل تندفع التيارات الساخنة اللافحة التى تهب في شرق هذا الانخفاض على شبه الجزيرة والبحر الأحمر وصحراء النوبة وصوب الشمال.

وكلما ازداد عمق الانخفاض وتذبذب نحو الصعيد امتد لسان هذه التيارات حتى يصل إلى شمال مصر.

وفي بعض الأحيان عندما يقترب انخفاض عرضي على الدلتا تهب رياح جنوبية شرقية تسحب معها الرياح الجنوبية سالفة الذكر ويسير الجميع آخذين شكل تيار واحد عظيم يجلب معه طقس لافح يمتد الي شرق البحر الأبيض.

واذا ظهر هذا التيار في أيام الربيع فأنه حينئذ يسبب عواصف الرعد القاصف وحالات الضباب الكثيف في شرق الدلتا و الصعيد.