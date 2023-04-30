حالة الطقس اليوم الأحد 30-4-2023 في مصر.. مائل للبرودة

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، أجواءً مائلة للبرودة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فمائلة للدفء نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشرقية.

كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

حالة الطقس في سيناء

أما حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فحارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، فيسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 25 درجة، والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 22، والصغرى 16 درجة.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 24 درجة، والصغرى 15 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 26 درجة، والصغرى 16 درجات.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 30 درجة للعظمى، و19 للصغرى، وعلى محافظة قنا 29 درجة للعظمى، و17 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 30 للعظمى، و 18 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 27، والصغرى 16.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 21 درجة للعظمى، و16 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 25 للعظمى، و15 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 22 للعظمى، 16 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض السودان الموسمي

ينشأ منخفض السودان نتيجة صعود الهواء عن طريق تيارات الحمل المتولدة بالتسخين العالى لسطح الأرض.

وهو مما يؤدى إلى هبوط الضغط الجوى فى هذه المنطقة خاصة شرق وجنوب السودان، وهو منخفض غير حركى ولكنه امتدادى.

ويمتاز منخفض السودان بتواجده طوال العام ولكن يحدث له ذبذبة مع فصول السنة، ويكون نشاطه خلال فصل الخريف والشتاء والربيع.