حالة الطقس اليوم الأحد 3-5-2020 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للحرارة نهارًا شديدة البرودة ليلًا، مع شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية معتدلة نهارا

وقالت الهيئة إن حالة الطقس بالسواحل الشمالية الغربية، معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة.

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء معتدل نهارًا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا علي وسط سيناء.

فيما تشهد جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا مائلا للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وعلي شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد، شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

أما حالة البحرين الأحمر والمتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5متر إلي 2 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، على القاهرة، فإن الصغرى 16، والعظمى 31 والإسكندرية الصغرى 17، والعظمى 25.

أما شرم الشيخ الصغرى 23، والعظمى 33، والغردقة الصغرى 22، والعظمى 34، بينما دمنهور الصغرى 17، والعظمى 27.