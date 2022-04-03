تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، أجواء حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح نشطة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وأفادت الأرصاد الجوية بأن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمائلة للحرارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 27، والصغرى 17.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 29، والصغرى 17 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 15.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى، و20 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

درجات الحرارة والطقس

بينما تسجل الأقصر 40 للعظمى، و20 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 38، والصغرى 19.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية شرقية.

البرد القارص

البرد القارص يجتاح معظم الدول الأوروبية، حيث اندفعت كتلة قطبية شديدة البرودة باتجاه جنوب غرب القارة، وعملت على تشكل عدة منخفضات جوية وتساقطت الثلوج.

وانخفضت الحرارة بشكل كبير بحيث لم تؤثر موجة كهذه في يناير الماضي وشملت هذه الموجة العواصم والمدن الرئيسية في أوروبا الغربية.

وصلت أطراف الهواء القطبي حتى إلى شمال المغرب العربي، وتساقطت أمطار غزيرة فوق مناطق عدة من المغرب والجزائر، رافقتها برودة ملحوظة لم تشهد بلدان المغرب العربي مثلها طيلة أيام فصل الشتاء.

وعلى اثر ذلك -وكردة فعل طبيعية للغلاف الجوي- ارتفع الضغط الجوي في طبقات الجو العليا وأثرت المرتفعات الجوية علي شرق أفريقيا وأوروبا حيث تسبب في الاحترار لطبقات الغلاف الجوي وبالتالي أثرت كتلة هوائية حارة علي شمال افريقيا باتجاه بلاد الشام وتركيا عملت على رفع درجات الحرارة بشكل كبير لتتجاوز معدلاتها العامة بحدود 5-7 درجات.