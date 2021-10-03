حالة الطقس اليوم الأحد 3-10-2021 في مصر.. أمطارعلى القاهرة والسواحل وشبورة

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للحرارة نهارًا، شبورة، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة اليوم

ونوهت الأرصاد، بأن هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة على فترات من 4 إلى 10 صباحا.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة صباحا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحا على وسط سيناء، معتدلة ليلا، والرياح نشطة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 30 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21.

أما شرم الشيخ العظمى 32 والصغري 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25 درجة للصغري. درجات الحرارة

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 28 والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى و 24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 33 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 34 للعظمي و 23 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 32 والصغري 22 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 86% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.