حالة الطقس اليوم الأحد 29-3-2020 في مصر

تكون حالة الطقس في القاهرة الكبري والوجه البحري اليوم الأحد، ذات طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحاً والرياح معتدلة، وفقا لتوقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية.

حالة الطقس تشمل شبورة صباحا على أغلب الأنحاء

وقال الخبراء إن حالة الطقس في السواحل الشمالية الغربية، ستكون لطيفة نهارًا شديدة البرودة ليلا وشبورة صباحا، والرياح نشطة غربا.

فيما تكون حالة الطقس في السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيفة نهارًا شديدة البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة.

اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس

وتتعرض جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، لرياح نشطة تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وخليج السويس، ويكون الطقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلاً.

وأضافت الهيئة أن طقس شمال الصعيد معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.

حالة البحر المتوسط معتدل

أما حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح بين 1.5 إلي 2متر والرياح جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج يتراوح بين 2.5 إلي 3 متر والرياح شمالية غربية.

القاهرة تسجل 24 درجة للعظمي

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، على القاهرة الصغرى 12 والعظمي 24، والإسكندرية الصغرى 13 والعظمي 23، وشرم الشيخ الصغري 18 والعظمي 26 والغردقة الصغري 17 والعظمي 24.