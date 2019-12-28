حالة الطقس اليوم الأحد 29 ديسمبر.. رياح نشطة علي أغلب الانحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية أن يكون طقس اليوم الأحد، مائل للبرودة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد، ودافئ علي جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً يصل إلي حد الصقيع في وسط سيناء.

الأرصاد الجوية تتوقع ظهور سحب متوسطة ومنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار

وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية والوجه البحري.

كما تقل الرؤية صباحاً بسبب الشبورة المائية، والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط علي أغلب الانحاء.

وعن حالة البحر المتوسط معتدل إلي مضطرب شرقاً، وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلي مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.