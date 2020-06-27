حالة الطقس اليوم الأحد 28-6-2020 في مصر

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وبقية الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعلي السواحل الشمالية، فالطقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

فيما يكون طقس شمال الصعيد حارًّا نهارًا، معتدلًا ليلًا، والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

أما حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، القاهرة، العظمى 35، والصغرى 22، أما الإسكندرية فالعظمى 29، والصغرى 22.

وشرم الشيخ، العظمى 38، والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 27، ودمنهور العظمى 29، والصغرى 21.