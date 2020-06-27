لايف

حالة الطقس اليوم الأحد 28-6-2020 في مصر

مائلة للحرارة
دعاء محمود 1:53 ص, الأحد, 28 يونيو 20 1:53 ص, الأحد, 28 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وأضافت الهيئة أن غرب البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وبقية الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعلي السواحل الشمالية، فالطقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

فيما يكون طقس شمال الصعيد حارًّا نهارًا، معتدلًا ليلًا، والرياح معتدلة، أما جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا.

أما حالة البحرين  المتوسط والأحمر معتدل وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.5 إلي 2 متر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، القاهرة، العظمى 35، والصغرى 22، أما الإسكندرية فالعظمى 29، والصغرى 22.

وشرم الشيخ، العظمى 38، والصغرى 27، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 27، ودمنهور العظمى 29، والصغرى 21. 

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

طقس غد الأحد.. مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا ورياح نشطة أحيانًا

دعاء محمود 4:55 م, السبت, 27 يونيو 20

حالة الطقس اليوم السبت 27-6-2020 في مصر

دعاء محمود 12:00 ص, السبت, 27 يونيو 20

طقس غد السبت.. مائل للحرارة واضطراب في الملاحة البحرية

دعاء محمود 6:28 م, الجمعة, 26 يونيو 20

حالة الطقس اليوم الجمعة 26-6-2020 في مصر

دعاء محمود 12:31 ص, الجمعة, 26 يونيو 20

طقس غد الجمعة.. مائل للحرارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 35 درجة

دعاء محمود 4:58 م, الخميس, 25 يونيو 20

حالة الطقس اليوم الخميس 25-6-2020 في مصر

دعاء محمود 2:03 ص, الخميس, 25 يونيو 20