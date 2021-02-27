حالة الطقس اليوم الأحد 28-2-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 22 درجة عظمى

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للدفء نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شديدة البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

الطقس في سيناء

وعلى جنوب سيناء فالطقس دافئ نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة، بينما طقس شمال الصعيد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على جنوب الصعيد مائلة للحرارة نهارا، شديدة البرودة ليلا والرياح معتدلة. الطقس

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11.

أما شرم الشيخ العظمى 24 والصغرى 15، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 11، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 22 والصغرى 10 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 10 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و 10 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 10 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 70 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 55 للعظمى و20 للصغري.

حالة البحرين

ونوهت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية شرقية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.25 إلى 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط و هو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.

وأهمية معرفة سلوك الضغط الجوي أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبا فان ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن أو تحسن في أحوال الطقس الرديء.

وإذا كان مقدار سلوك الضغط الجوي سالبا فان هذا يعني استمرار الطقس السيئ أو أن الأحوال الجوية سوف تسوء.