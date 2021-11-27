حالة الطقس اليوم الأحد 28-11-2021 في مصر.. شبورة كثيفة

أكدت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأحد، حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

ونوهت الأرصاد، إلى تكون شبورة مائية كثيفة من 5 إلى 7 صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، مع شوائب عالقة نهارًا.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة كثيفة صباحًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمي 30، والصغرى 18، وفي الإسكندرية العظمى 28، والصغرى 19.

درجات الحرارة والطقس

أما شرم الشيخ فالعظمى 31، والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 20.

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 29، والصغرى 17 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29، والصغرى 13.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، في محافظة أسوان 33 درجة للعظمى، و16 للصغرى، وعلى محافظة قنا 31 درجة للعظمى، و15 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 32 للعظمى، و15 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 31، والصغرى 15.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و40 للصغري.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 40 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

ظاهرة الودق

هي ظاهرة تفريغ الماء من السحابة وسقوطه ككتلة واحدة (المطر يسقط بشكل عمودى على منطقة محددة وليس بشكل متناثر ).

وتحدث عندما يسقط عمود من الهواء البارد خلال سحابة رعدية ثقيلة، وهى مصاحبة لظاهرة الميكروبريست (الأنفجار الصغير).

التفسير العلمى لهذه الظاهرة

مع تتطور السحب الرعدية يحدث تعليق أو حمل لقطرات الماء أو البرد المتواجدة داخل السحابة خلال التيارات الهوائية الصاعدة.

وفى بعض الأحيان يكون التيار الصاعد قوى جدا لدرجة أنه يحمل كميات كبيرة من القطرات والبرد ويوصلها إلى الأجزاء العلوية للسحابة الرعدية.

ويحدث لتيار الصاعد تبريد فجأة وعندما يبرد يحدث له أنهيار وسقوط لأسفل باتجاه الأرض، حيث ان الهواء البارد كثافته كبيرة فيصبح ثقيل لذا يبدأ بالأنهيار والسقوط.

ولو حدثت العملية بسرعة كافية وعلى مساحة كبيرة بما يكفى فسنحصل على عمود كبير من الهواء البارد يسقط إلى الأسفل بإتجاه الأرض بسرعة وينتشر على الأرض بقوة كبيرة ويحدث كأنفجار صغير.

ويمكن ان تصل سرعة الرياح المتولدة إلى 270 كم/الساعة، وقد يجلب الأندفاع الصغير أيضا مطرا معه وغالبا يطلق عليه قنبلة المطر.