حالة الطقس اليوم الأحد 27-9-2020 في مصر: القاهرة تسجل 34 درجة عظمي

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، علي القاهرة الكبري والوجه البحري، حارة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي القاهرة.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة مائية صباحاً، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة، أما طقس جنوب سيناء، فحار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، مما يؤدي لاضطراب في الملاحة.

طقس الصعيد

وعلي شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا علي الشمال معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي شمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 23، والمحسوسة 35 للعظمى، و 24 صغرى.

وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 33 للعظمى، و 25 للصغرى.

وعلي شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 27، والمحسوسة 39 عظمى و 28 صغرى، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26، والمحسوسة 37 عظمى و 27 صغرى.

أما دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 24، والمحسوسة 34 عظمى، و 25 صغرى، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 37 والصغرى 23، والمحسوسة 38 عظمى و 24 صغرى.

درجات الحرارة بمدن الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى، والمحسوسة 40 عظمي و 25 صغري.

وعلي محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 24 للصغرى، والمحسوسة 39 عظمي و 24 صغري، بينما تسجل الأقصر 38 للعظمي و 25 للصغري، والمحسوسة 39 عظمي و 25 صغري.

الرطوبة النسبية

وأشارت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70 للعظمى و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

حالة البحرين

وذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.75 متر، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الشاهقة (الإعصار الدوّامي)

الإعصار الدوّامي نوع خاص من الشاهقة، وتُعرف الشاهقة بأنها دوامة هوائية عنيفة، تكشف عن نفسها بوجود سحب اسطوانية أو قمع مقلوب (سحب مخروطية) تبرز إلى أسفل وكأنها هابطة من قاعدة مزن ركامي أو سحابة ركامية.