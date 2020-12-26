حالة الطقس اليوم الأحد 27-12-2020 فى مصر: مائلة للدفء نهارًا باردة ليلا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس اليوم السبت، مائلة للدفء نهارًا، شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للدفء نهارًا، شبورة مائية صباحا، باردة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سانت كاترين

وعلى جنوب سيناء فحالة الطقس دافئة نهارًا باردة ليلاً، والرياح معتدلة، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، حيث يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما تتأثر باقى البلاد بامتداد منخفض السودان.

الطقس في سوهاج

أما طقس شمال الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 22 والصغرى 11، وفي الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13.

أما شرم الشيخ العظمى 23 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 23 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 20 والصغرى 08.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 26 درجة للعظمى و 12 للصغرى، وعلي محافظة قنا 24 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 25 للعظمي و 12 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 85% للعظمى و 40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 65 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.7 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية ، بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.