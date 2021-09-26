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حالة الطقس اليوم الأحد 26-9-2021 في مصر.. مائل للحرارة نهارًا

لطيف ليلا
دعاء محمود 12:47 م, الأحد, 26 سبتمبر 21 12:47 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

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أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للحرارة نهارًا، شبورة صباحا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة معتدلة بالوجه البحري.

الطقس في السواحل

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، شبورة خفيفة صباحا على الطرق، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، شبورة صباحا على مدن القناة، معتدلة ليلا، والرياح نشطة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 درجة، والمحسوسة 32 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22.

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أما شرم الشيخ العظمى 34 والصغري25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29 والصغرى 20 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 35 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 36 للعظمي و 24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 34 والصغري 23 درجة.

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نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الشفق القطبي

هو مزيج من الألوان التي تتشكل على القطبين الشمالي والجنوبي للكرة الأرضية ويعرف أيضاً بأسماء الفجر القطبي أو الأضواء القطبية.

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وقد سميت هذه الظاهرة باسم “اورورا” كاسم أحد الآلهة في الثقافة اليونانية أما غاليليو فقد اسماها الريح الشمالية “بوراليس”.

كما يظهر تطابق في سمات الضوء من الناحية الجنوبية إلى الشفق في الناحية الشمالية، كما أن التغيرات في كلا القطبين متزامنان.

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بقلم دعاء محمود

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