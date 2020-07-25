حالة الطقس اليوم الأحد 26-7-2020 في مصر: شبورة صباحًا ورياح نشطة أحيانا

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، طقسًا مائلا للحرارة رطبا نهارًا، لطيفا ليلًا، يصاحبه شبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

ونوه خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن الشبورة المائية هي الظاهرة المؤثرة في الصباح الباكر، حيث تشير خرائط الطقس إلي تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي. ارتفاع الحرارة

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدل نهارًا، لطيف ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا علي مناطق من جنوب سيناء، ما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية علي خليج السويس.

شديد الحرارة نهارًا

وعلي شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، وعلي جنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

اضطراب في البحر الأحمر

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلي 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 25، أما الإسكندرية فالعظمى 31 والصغرى 25 .

وفي شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 25، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 36 والصغرى 22 .

درجات الحرارة في الصعيد

فيما تسجل درجة الحرارة اليوم الأحد في محافظة أسوان 43 درجة للعظمى و31 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 42 درجة للعظمى و28 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و30 للصغري.

الرطوبة النسبية في مصر

وذكرت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و60 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 65 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و18 للصغري.