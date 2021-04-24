حالة الطقس اليوم الأحد 25-4-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 36 درجة عظمى وأتربة

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، أجواء شديدة الحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

فيما تكون حالة الطقس على السواحل الشمالية حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة وذلك وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

الطقس في سيناء

وتابعت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على جنوب سيناء حارة نهارا، معتدلة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 درجة، والصغرى 19 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 17.

أما شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 18، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 29 والصغرى 14 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 40 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 35 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

درجات الحرارة

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموح من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط و هو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.

وأهمية معرفة سلوك الضغط الجوي أنها تساعد المتنبئ الجوي على معرفة تحسن أو سوء الأحوال الجوية، فإذا كان سلوك الضغط الجوي موجبا فان ذلك يعني إما استمرار الطقس الجيد والحسن أو تحسن في أحوال الطقس الرديء.

وإذا كان مقدار سلوك الضغط الجوي سالبا فان هذا يعني استمرار الطقس السيئ أو أن الأحوال الجوية سوف تسوء.