حالة الطقس اليوم الأحد 25-12-2022 في مصر.. أمطار ليلًا

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، أجواءً لطيفة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فلطيفة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الغربية.

وتسقط أمطار متوسطة نهارًا قد تكون غزيرة مساء على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر معتدلة نهارًا، باردة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على الشمال.

كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 19 درجة، والصغرى 13، وفي الإسكندرية العظمى 18، والصغرى 15.

انخفاض درجات الحرارة اليوم على اغلب المدن

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 19 درجة، والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى بها 19، والصغرى 10.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 25 درجة للعظمى، و13 للصغرى، وعلى محافظة قنا 21 درجة للعظمى، 12 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 23 للعظمى، و12 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 21، والصغري 11.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 19 درجة للعظمى، و14 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 20 للعظمى، و14 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 18 للعظمى، 14 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.