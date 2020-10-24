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حالة الطقس اليوم الأحد 25-10-2020 في مصر.. أمطار ورياح نشطة

معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا
دعاء محمود 12:31 ص, الأحد, 25 أكتوبر 20 12:31 ص, الأحد, 25 أكتوبر 20

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أفاد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، علي القاهرة والوجه البحري، معتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة علي القاهرة الكبري.

الطقس في القاهرة اليوم

وأضاف خبراء الأرصاد، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة علي بعض المناطق من الوجه البحري، البحيرة وكفر الشيخ.

الطقس في الاسكندرية اليوم

أما حالة الطقس علي السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، لطيفة ليلا علي السواحل الشرقية، مائلة للبرودة علي الغربية، والرياح معتدلة، وأمطار متوسطة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية).

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وتوقعت الهيئة سقوط أمطار متوسطة علي بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ودمياط وبورسعيد.

الطقس في سانت كاترين

فيما تكون حالة الطقس علي جنوب سيناء، مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلاً، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة علي خليج السوبس، وأمطار خفيفة إلي متوسطة علي بعض المناطق من جنوب سيناء.

الطقس في سوهاج

وعلي شمال الصعيد فالطقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد فمائل للحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد متأثرة بامتداد مرتفع جوي يتزامن معه وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

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درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 28 والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20.

أما شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 27 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 27 والصغرى 16.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 32 درجة للعظمى و 23 للصغرى، وعلي محافظة قنا 31 درجة للعظمى و 20 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمي و 21 للصغري.

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نسبة الرطوبة في نشرة الطقس

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

حالة البحرين

وأشارت الهيئة إلي أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة إلي مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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بقلم دعاء محمود

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