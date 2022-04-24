حالة الطقس اليوم الأحد 24-4-2022 في مصر.. مائل للبرودة ليلًا

أفادت الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الأحد، حارة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري.

الطقس في القاهرة

وأضافت الأرصاد أن هناك أجواء غائمة جزئيًّا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فمعتدلة نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حارة نهارًا، ومعتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وتتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وحلايب وشلاتين.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد يسود طقس حار نهارًا، مائلة للبرودة ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة، المتوقعة اليوم الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31، والصغرى 17، وفي الإسكندرية العظمى 25، والصغرى 16.

درجات الحرارة

الطقس في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 29، والصغرى 16 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 14.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الأحد، في محافظة أسوان 37 درجة للعظمى، و21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 35 درجة للعظمى، و19 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 36 للعظمى، و20 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 34، والصغرى 17.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

المزارعون

مع ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة خلال هذه الفترة تتأثر المحاصيل الزراعية تأثرا سلبيا حيث تؤدي الموجات الحرارية العالية إلى ضعف النمو الخضري، اصفرار النباتات، التقزم، تضرر عقد الثمار.

مع زيادة الحساسية للإصابة بالأمراض وطرد مبكر جدا للسنبلة لذلك تحتاج إلى معاملة خاصة من حيث الري والتسميد ومكافحة الآفات وذلك للخروج بالمحاصيل الزراعية بأقل أضرار ممكنة.

لذا يجب على المزارعين اتباع هذه الإجراءات وهي:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الظهيرة لتجنب إصابة المزارعين بالأمراض المتعلقة بالاجهاد الحراري.

ري النباتات في أوقات مبكرة بعد الفجر أو الفترة بين العصر والمغرب لأنها أفضل الأوقات للري حيث تبدأ حرارة التربة في الانخفاض حتى لا تتأثر النباتات وتجنب الري وقت الظهيرة.

قليل كمية المياه في الريه الواحدة وزيادة عددها لتفادي تساقط الثمار.

تسميد المحاصيل الزراعية بالنترات بدلا من اليوريا أو سلفات الامونيوم حتى تكون النباتات أكثر قدره على تحمل الإجهاد الحراري.