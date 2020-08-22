حالة الطقس اليوم الأحد 23-8-2020 فى مصر: 80% نسبة الرطوبة على القاهرة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم الأحد، مائلة للحرارة رطبة نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

اضطراب فى الملاحة على خليج السويس

أما حالة الطقس على جنوب سيناء فحارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

طقس شمال وجنوب الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدلا ليلًا والرياح معتدلة.

وذكرت الهيئة أن حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية، فيما يكون على البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلي 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 32 والصغرى 25 .

وفى شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 29، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 24، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 22 .

كما تسجل درجة الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 40 للعظمى و26 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 39 درجة للعظمى و25 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 40 للعظمى و 25 للصغرى.

نسبة الرطوبة

وأفادت الهيئة بأن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 42 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري.

الإكليل

وأوضح خبراء الأرصاد، أن الإكليل هي ظاهرة جوية مكونة من حلقات ملونة صغيرة القطر تتمحور حول الشمس أو القمر، وتظهر بشكل متتال واحدة أو أكثر (نادراً ما يزيد عددها على ثلاث) وهى خلاف الهالة.

وأشاروا إلى أن الحلقة الداخلية تكون بنفسجية أو زرقاء، أما الحلقة الخارجية فهي حمراء مع ألوان أخرى مثل الأخضر والأصفر بينهما، وعادة ما يكون للحلقة المركزية التي لا يزيد قطرها على 5 درجات، منطقة مركزية شديدة السطوع وحلقة خارجية مميزة من اللون الأحمر أو الكستنائي وتدعى “أوريول”.

وأضاف الخبراء أن تلك الظاهرة تحدث نتيجة انحراف الضوء عن مصدره (الشمس أو القمر) بعد المرور عبر الشبورة أو الضباب أو سحابة رقيقة تتكون من جزيئات صغيرة جداً من الماء أو الجليد.

وقد تحدث أيضاً عندما ينحرف الضوء بسبب كميات كبيرة من غبار اللقاح في الهواء، وفي بعض الأحيان تبدو الأكاليل في السحب مشوهة بسبب اختلاف حجم الجزيئات في أجزاء مختلفة من السحب.

ويمكن أيضاً رصد الأكاليل المشوهة ذات نصف قطر صغير حول القمر، باستثناء عندما يكون القمر كاملاً، لأن القمر ليس مصدر ضوء متماثل، ويمكن أن يصل قطر الإكليل إلى 15 درجة، وقد يتقلص أو يتوسع مع مرور سحب مختلفة أمام الشمس أو القمر.

وتوضح الصور والتى التُقطت من جبل ويندلاشتاين في جبال الألب البافارية، ألمانيا، إكليلاً قمرياً تكوّن نتيجة حيود ضوء القمر من خلال سحابة جبلية رفيعة تكونت أعلى قمة الجبل، والجزء المركزي من الإكليل حول القمر شديد السطوع وله حافة مميزة ذات لون بني محمر تسمى الدارة.