حالة الطقس اليوم الأحد 23-5-2021 في مصر.. القاهرة تسجل 31 درجة عظمى

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، أجواء مائلة للحرارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة والوجه البحرى.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة على مناطق من السواحل الشمالية.

الطقس في سيناء

فيما يكون طقس جنوب سيناء حار نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على شمال وجنوب سيناء.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الأحد، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 31 درجة، والصغرى 17 وفي الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18.

درجات الحرارة والطقس

أما شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 28 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 30 والصغرى 17 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 34 درجة للعظمى و 23 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 35 للعظمي و 24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 32 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحرين

ونوهت الأرصاد، بأن حالة البحر الأحمر مضطربة جدا وارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

غبار الماس

غبار الماس هو هطول يسقط من سماء صافية على شكل بلورات جليدية صغيرة جداً، وتكون صغيرة غالباً لدرجة أنها تبدو معلقة في الهواء.

ويمكن رصد غبار الماس في المناطق القطبية وجبال الألب والتجوفات القارية، خاصة فى الجو الصافي والهادئ والبارد.

ويتشكل هذا الغبار في درجات حرارة أقل عادة من -10 درجات مئوية في كتلة هوائية سريعة التبرد.

ويتكون غبار الماس عادة من بلورات متطورة بأقطار معتادة تبلغ حوالي 100 ميكرومتر.