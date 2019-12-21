حالة الطقس اليوم الأحد 22 ديسمبر.. مائل للدفء وتحذيرات من الشبورة المائية

انخفاض الرؤية صباحاً بسبب الشبورة المائية الكثيفة علي شمال البلاد، وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة علي مناطق من شمال البلاد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن يكون طقس اليوم الأحد، مائل للدفء علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد، ودافئ علي جنوب الصعيد نهاراً، شديد البرودة ليلاً يصل إلي حد الصقيع في وسط سيناء.

طقس اليوم يشهد ظهور سحب متوسطة ومنخفضة ورياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة

كما حذر الخبراء من انخفاض الرؤية صباحاً بسبب الشبورة المائية الكثيفة علي شمال البلاد.

وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة علي مناطق من شمال البلاد، وحالة الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

أما عن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية شرقية.

كما يشهد البحر الأحمر حالة معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية تكون شمالية غربية.