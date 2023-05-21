حالة الطقس اليوم الأحد 21-5-2023 في مصر.. رياح نشطة مثيرة للأتربة

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد، أجواءً حارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية، فحارة نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الغربية.

كما تسقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس في سيناء

فيما تكون حالة الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر حار نهارًا، معتدلة ليلًا، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة تنشط مثيرة للأتربة على الشمال.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، في القاهرة تبلغ العظمى 35 درجة، والصغرى 23، وفي الإسكندرية العظمى 31، والصغرى 21 درجة.

الطقس في دمنهور

وفي دمنهور العظمى 34 درجة، والصغرى 22 درجة، ومدينة سيوة تسجل العظمى 36 درجة، والصغرى 19 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الأحد، في محافظة أسوان 38 درجة للعظمى، و21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 38 درجة للعظمى، و24 للصغرى.

بينما تسجل محافظة الأقصر 38 للعظمى، و23 للصغرى، ومحافظة سوهاج العظمى 38، والصغرى 23.

فيما تسجل درجات الحرارة فى مرسى مطروح 29درجة للعظمى، و19 للصغرى.

الطقس في العاصمة الإدارية

وتشهد العاصمة الإدارية درجات حرارة 35 للعظمى، و21 للصغرى، وفي العلمين الجديدة 31 للعظمى، 20 للصغرى.

حالة البحرين

وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

الباروجراف

هو مسجل لتسجيل قيم الضغط الجوي خلال اليوم بأكمله ويتكون من عنصرين حساسين أحدهما أسطوانة نحاسية مستديرة مركب عليها خريطة مدرجة لقياس قيم الضغط الجوي ومركب علي ساعة دقيقة للغاية تدور خلال 24 ساعة.

أما العنصر الحساس الأخر فهو ريشة رسم بحبر معين متصلة بجزء حساس جدا يتمدد وينكمش بفعل تأثير الضغط وهو يقيس الميل البارومتري أو سلوك الضغط الجوي.

الباروجراف

ويعرف سلوك الضغط الجوي بأنه مقدار التغير في قيمة الضغط الجوي في مكان ما خلال فترة زمنية محددة متعارف عليها في الأرصاد الجوية.